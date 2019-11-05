رغم دفع دية لأهل الضحية.. تأييد المؤبد لـ4 قتلة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، في إعادة إجراءات محاكمتهم في قتل مواطن بمدينة نصر؛ رغم تسديد "الدية" لأهل الضحية وتقديم ما يثبت ذلك.



صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين أشرف العشماوى وخالد فخرى الشلقامى، وأمانة سر خالد عبدالمنعم ومعتز مدحت.



كانت محكمة أول درجة عاقبت المتهمين "هانى.م"، و"عمرو.ع"، و"عبدالله.ا"، و"محمد.ي"، بالسجن المؤبد لاتهامهم بقتل مواطن بدائرة قسم مدينة نصر، ولكن أهالي المتهم تصالحوا مع أهل الضحية ودفعوا 457 ألف جنيه كدية لأهل المجني عليه، وقدم دفاع المتهمين طعنًا لوقف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، نظرًا لدفع الدية، فتم إجراء إعادة المحاكمة لكن القاضي أيد الحكم.