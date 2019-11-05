وزارة الدفاع تنشر أغنية جديدة بعنوان "الله أكبر"

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع، على موقع يوتيوب أغنية جديدة بعنوان "الله أكبر"، بالتزامن مع افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لعدد من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء.

يذكر أن الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم في تحسين أحوال المواطنين.



