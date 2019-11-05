وزير الإسكان: مدينة السويس الجديدة توفر 200 ألف فرصة عمل

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مدينة السويس الجديدة، تستوعب من 800 ألف إلى مليون نسمة، وتوفر 200 ألف فرصة عمل، وبتكلفة 85 ألف مليار جنيه، حيث تضع الهيئة استراتيجية واضحة استعدادًا للبدء وفقًا لتعليمات الرئيس.

واستعرض وزير الإسكان، خلال كلمته في فعاليات افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظتي السويس وجنوب سيناء، جهود تنفيذ مخططات التنمية ومشروعات الإسكان في سيناء والسويس، ومشروع الاسكان الاجتماعي بالسويس وسيناء، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من 3000 وحدة سكنية في مدينة الطور.

وأكد وزير الإسكان، أنه سيتم إنشاء قطب تنمية يتكامل بمحاور التنمية في العاصمة الإدارية، ومدينة الجلالة.