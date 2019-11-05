السيسي: الحلول الحقيقة لبناء الدولة ليست بسيطة.. وتطوير سيناء أمن قومي

عقب الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حديث عاصم الجزار، وزير الإسكان، حول تطوير طريق شرم الشيخ الجديد، قائلًا: "إنه عقب سقوط سيول في المناطق الجبلية على الطريق وتنتشر الأخبار بأن الطريق تم إغلاقه ويطلق عليه طريق الموت لشرم الشيخ لذلك من أجل حل تلك المشكلة الحكومة وضعت 5 ونصف مليار جنيه".

وتابع الرئيس السيسي، في كلمته اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء، أنه كان يجب استعراض الحوادث التي حدثت وسلبيات ومشاكل الطريق أمام المواطنين خلال 10 أو 15 سنة الماضية، وكيف أصبح في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن الـ 7 مناطق أمنية علي الطريق، أول نقطة في عيون موسي وآخرها في شرم الشيخ للسيطرة الدولة المصرية وعلى أرضها في منطقة جنوب سيناء لتوصيل المناطق الفرعية أيضًا بالطريق الجديد.

وأضاف الرئيس السيسي، أن الحلول الحقيقة لبناء دولة أمر ليس بسيطًا، مؤكدًا أن مصر خلال الخمس سنوات الماضية ضخت استثمارات هائلة في سيناء، مشيرًا إلى أن تطوير سيناء قضية أمن قومي.