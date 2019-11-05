إعلان أول مناقصة لتوريد الأرز المحلي هذا العام

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية، المناقصة رقم 1 لسنة 2019 - 2020، للمضارب المسجلة لدى الهيئة، لتوريد أرز أبيض "محلي طبيعي، إنتاج محصول 2019، تام الضرب رتبة 1 عريض، رفيع الحبة".



وأوضحت الهيئة- في بيان لها اليوم الثلاثاء- أن نسبة الكسر لا تزيد على 5% مطابق للمواصفات القياسية المصرية رقم "22442006" مشيرة إلى أنه سيتم تقديم عروض المظاريف المالية والفنية الإثنين المقبل، ويكون العرض مصحوبًا بتقديم عينتين من الأرز وفقًا للمواصفات المطلوبة، وأن كل عينة لا تقل عن واحد كيلو جرام، وتكون محكمة الإغلاق بمعرفة مقدم العرض، ومدون عليها بياناته ورقم المناقصة، وتاريخها.



وأضافت، أن الحد الأدنى للكمية يبلغ 1500 طن عن كل فترة توريد، على أن تقدم الأسعار بالجنيه المصري، وتكون العروض مصحوبة بخطاب ضمان "ابتدائي" أو بشيك مصرفي "مقبول الدفع" لصالح هيئة السلع التموينية بقيمة 300 ألف جنيه.