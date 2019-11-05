أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5- 11- 2019 في الأسواق

استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء، وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 795 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيها للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 795 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 805 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 805 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 838 جنيها للطن.



وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2400 جنيه للطن.



وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 660 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 710 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيها للطن، وأسمنت التوفير 708 جنيهات للطن.



وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 830 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 870 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 843 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 838 جنيهًا للطن.



واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.