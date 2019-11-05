الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 الموافق 08 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

اقتصاد

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 5- 11- 2019 في الأسواق

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:52 م
جريدة الدستور
دعاء أبو العزم
طباعة
استقرت أسعار الأسمنت، اليوم الثلاثاء، وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيها للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 795 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيها للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 795 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 805 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 805 جنيهات للطن، وأسمنت حلوان 838 جنيها للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 2400 جنيه للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 660 جنيها للطن، وأسمنت النخيل 710 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيها للطن، وأسمنت التوفير 708 جنيهات للطن.

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 830 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 870 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس "سي ووتر" 843 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 838 جنيهًا للطن.

واستقرت أسعار الجبس، حيث سجل جبس العامرية 630 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 680 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 660 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 610 جنيهات للطن.
ads

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر.. السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء

منذ حوالي 20 ساعة

ضبط وإحضار لـ حمو بيكا.. و4 اتهامات تنتظره في النيابة

منذ يوم

القوات المسلحة: القضاء على 83 تكفيريًا وتدمير 115 عربة دفع رباعي

منذ حوالي 16 ساعة

يوتيوب يحذف أغنية "إنساي" لسعد لمجرد ومحمد رمضان

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

السيسي: لا سبيل لمحاربة الفساد إلا بالميكنة ونظم المعلومات

بث مباشر.. السيسي يفتتح عددًا من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

أيام زمان

ابنة نجيب الريحاني من أمام قبر والدها.. صور

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

«أجمل ناقدة في العالم».. نادية لطفي تحلل روايات السباعي وعبد القدوس ونجيب محفوظ

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

علاج جديد لمرض السكر يساعد في الإقلاع عن التدخين

دراسة: انخفاض مستوى الأكسجين فى الدم يزيد خطر الموت المبكر

الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

ديلى ميل: اللحوم الحمراء لا تسبب السرطان

The remote server returned an error: (404) Not Found.

منوعات

الحبتور يستقبل "البروفيسير" حمودة ويهديه نسخة من كتابه "دروس فى الحياة"

إقبال كثيف على السياحة العلاجية في الكويت

"الجرافيتي" يعبر عن غضب احتجاجات تشيلي

بـ3 ذيول.. سر "القط المصرى" المحنط

كشكول

بعد تصاعد الأزمة.. أساتذة الجامعات يضعون روشتة الخروج من مأزق "141 مكرر"

"ثورة أمهات مصر" لـ"شوقي": كيف نستوعب تطويراً لسنا على دراية به؟!

رئيس بني سويف الأزهرية يتفقد البرنامج التدريبي لمُعلمي الثانوي

"نصر" لوزير التعليم: معوقات النظام الجديد غير مقبولة هذا العام

إسلام سياسي

سياسي تركي: أردوغان وحزبه المسئولان عن التعاون مع داعش

بعد مقتل "البغدادي".. إلى أين يتجه عناصر داعش؟

"ماعت" تكشف قصة تحول الفنان الإخواني محمد شومان- فيديو

"الإفتاء" في ذكرى المولد النبوي: لا بد لنا أن نتخلق بأخلاقه- فيديو

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
الطفل المصري بين التعليم والثقافة.. وتكنولوجيا المعلومات
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
المزيد

الثقافة

"عملاء وجواسيس" يكشف دور الإستخبارات الغربية فى تدمير دول عربية

"دور اليونيسكو فى الحفاظ على التراث المغمور بالمياه" بمكتبة الإسكندرية

"الأندلس فى مشروع الحوار الحضارى" بمكتبة الإسكندرية

الروائية رشا سمير تشارك بمعرض الشارقة الدولي للكتاب

صفحتنا ع الفيس بوك