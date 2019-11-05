"الجوازات" تضبط 26 قضية انتحال صفة وتزوير

شنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حملات موسعة استهدفت مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام السيطرة الأمنية على كل المنافذ الشرعية.



أسفرت جهود الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية خلال أسبوع ضمت تنفيذ حكمين جزئيين، وضبط 26 قضية أبرزها "انتحال صفة، تزوير إقامات أجانب، أختام سفر ووصول".



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة للتحقيق.