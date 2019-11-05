"الجوازات" تسهل الخدمات الحكومية لكبار السن

رصدت إدارة الجوازات بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، حالات إنسانية، قدمت لها التسهيلات لحصولهم على الخدمات الحكومية.



واستقبلت أقسام الجوازات على مستوى الجمهورية عددًا من المواطنين من كبار السن وذوى الإحتياجات والمرضى وغير القادرين على الحركة، بمقرات أقسام الجوازات وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج جوازات السفر والوثائق الخاصة بهم.



وتؤكد الوزارة استمرار إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.