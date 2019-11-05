إعدام قاتل شقيقه في قنا

عاقبت محكمة مركز نجع حمادي شمالي قنا، اليوم الثلاثاء، عاملًا بالإعدام شنقًا، لاتهامه بقتل شقيقه بعدما استل شومته "عصا" وانقض على رأسه حتى فارق الحياة، وألقى بجثته وسط الزراعات بقرية الزرايب التابعة لدائرة مركز أبوتشت، وذلك لمحاولته سرقة 50 ألف جنيه منه.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد رفاعي عبدالحق، وعضوي المستشار إسماعيل محمود الفران، والمستشار حسني محمد مهاب، وأمانة سر محمد الكحلاوي، وأحمد أبوسحلي، ومحمد وزيري، وأبوالمعارف عبدالشافي، وأسامة الأمير.



وتعود وقائع القضية عندما تلقى مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، في مايو 2018، يفيد بالعثور على جثة "أبوالوفا تغيان" 29 عامًا، مندوب مبيعات، بها آثار ضرب بالرأس وملقاة في قرية الزرايب.



تم تشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الواقعة، وتبين أن شقيقه "بدوى"، 44 عامًا، عامل، خرج من السجن منذ فترة قريبة بعد قضاء نصف المدة في قضية قتل عمد، وراء ارتكاب الجريمة بهدف سرقة 50 ألف جنيه كانت بحوزة شقيقه.