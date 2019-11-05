السيسي: "لو في إرادة واستقرار هنعمل أد المشروعات دي عشر مرات"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "عايزين نفهم اللي بيسمعونا من كل المستويات، إن الدول بتبقى فيه أجهزة بتخطط لها، وبتهدف أنها تبني دولة بجد، الفرصة موجودة ليكم يا مصريين بحاجه واحدة، إرادتنا تصطدم بعدم الاستقرار".



وأضاف "السيسي"، على هامش كلمته بافتتاح عدد من المشروعات القومية بمنطقتي السويس وجنوب سيناء: "لو فيه إرادة لينا هنعمر ونبني بس لو مفيش استقرار مش هيحصل، وبقولكم الكلام عشان مصر، طول ما الأمور مستقرة، هنقدر نعمل اللي إنتو شايفينه ده وقده عشرات المرات، وتتغير، النهارده بيتقال إن مصر تقدمت 90 مركزًا في الطرق، وهنتقدم أكتر مش بس في الطرق، كمان في التعليم والحوكمة والصحة ومكافحة الفساد، وكل شيء، ولكن كله مرتبط بالاستقرار".



وأردف: "البلد زي الفل، بنقول الكلام ده عشان ميغيبش عن عينيا أبدًا، الاستقرار والأمن نقدر نترجمه بأن البلد تقوم وتتغير، ويكون لها فرصة أنها تاخد مكانها وسط الأمم، اللي موجود ده كان مخططات وجت لنا الفرصة أننا ننفذها، ونعمل قد ده عشر مرات، وبكره تشوفوا".

