قطاع التوثيق يساعد 1606 حالات إنسانية

رصدت الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كل الأقسام، وأمرت بتسهيل وتيسير الخطوات الإدارية والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان.



واستقبلت الإدارة - خلال الشهر الماضي - 1606 مواطنين جميعهم من الحالات المرضية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بمقرات الأقسام وخارجها؛ لتقديم كل التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.



وأنهت الإدارة إجراءات 101229 تصريح "جديد، إعفاءات، مخالصات"، وإصدار 488 تصريحًا بالخدمات الإلكترونية، إصدار 110 تصاريح عمل بالتنسيق مع القنصليات المصرية فى الخارج، وضبط 2007 محكوم عليهم في جنح وجنايات، وضبط 33 قضية "ترخيص، تزوير، سمسرة".