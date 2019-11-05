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حوادث

مصرع طفلة سقطت من الطابق الثالث في بني سويف

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:39 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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لقيت طفلة مصرعها، اليوم الثلاثاء، بعد أن سقطت من شرفة شقة أسرتها بالطابق الثالث بمساكن سوزان مبارك في بني سويف الجديدة شرق النيل، أثناء لهوها وتسلقها سور الشرفة.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور قسم شرطة بني سويف الجديدة، يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى بني سويف العام، بوصول الطفلة "شهد. س. أ" عام ونصف العام، مقيمة بمساكن سوزان مبارك بدائرة القسم "جثة هامدة"، إدعاء سقوط من علو.

وتبين من التحريات الأولية والمعاينة والانتقال إلى مكان الحادث، أنه أثناء لهو الطفلة بشرفة الشقة الخاصة بأسرتها بالطابق الثالث، تسلقت على دراجة هوائية متواجدة بالمكان وسقطت بالشارع، ما أدى لوفاتها.

وبسؤال والد الطفلة لم يتهم أحد، ونفى الشبهة الجنائية، وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثمان المتوفاة، أفاد بوجود كسر بالجمجمة والوجه نتيجة سقوط من علو وسبب الوفاة نزيف بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 1129 إداري قسم شرطة بني سويف الجديدة.
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