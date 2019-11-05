إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال غرب رام الله

أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، اليوم الثلاثاء، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقه جيش الاحتلال الاسرائيلي، خلال اقتحامه قرية كفر نعمة غرب رام الله.



وأفادت مصادر محلية لـ"وفا"، بأن مواجهات اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اقتحموا القرية، وتمركزوا أمام مدرسة ذكور القرية، وأطلقوا الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع إصابات بالاختناق.



