وصية الشحرورة لأحد المستثمرين الأجانب فى مصر (فيديو)

طلب رفيق ضو، أحد المستثمرين الأجانب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة السويس للصلب، من الرئيس عبدالفتاح السيسي نصف دقيقة يروي فيها موقفًا حدث له في أول زيارة له إلى مصر.



وقال "ضو": "الموقف ده حصل معايا سنة 1996، يعني من 23 سنة، وكانت قعدة جنبي بالصدفة المطربة الراحلة صباح، ولما عرفت أني من نفس القرية اللي هي اتولدت فيها، قالتلي أنت جاي تعمل إيه في مصر يا بني، قولتلها والله أنا بتاجر في الحديد وحلمي ابني مصنع فيها".



وأردف: "قالتلي مصر اسمها أم الدنيا، وده مش اسم دي حقيقة، هي أم مش بس لولادها وتخيل حضرتك أمك حنانها وعطفها وكرمها عليك قد إيه، ما بالك بأم الدنيا، لو عايز تنجح يا بني في مصر حبها، وأنا بقول قدامكم جميعًا هنا إذا فيه سر واحد لنجاحي هنا في مصر هو أني فعلًا حبيتها بشعبها القادر والمتواضع".