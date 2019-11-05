الحبتور يستقبل "البروفيسير" حمودة ويهديه نسخة من كتابه "دروس فى الحياة"

وفى نهاية اللقاء قام خلف الحبتور بإهداء الدكتور محمد حمودة نسخة من أحدث مؤلفاته، وهو كتاب "دروس فى الحياة".



وتأتى هذه الزيارة فى أعقاب قيام الدكتور حمودة بتقديم بلاغ إلى المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، ضد المخرج خالد يوسف وآخرين بتهمة قيامهم بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال الاماراتى الكبير خلف الحبتور، والاستيلاء على ملايين الدولارات تحت زعم القيام بتنفيذ مشروع وهمى كان خالد يوسف بمعاونة أشخاص آخرين قد أقنعوا به الحبتور، وهو مشروع يتعلق بإحياء صناعة السينما المصرية.





الجدير بالذكر، أن خلف الحبتور هو أحد أهم رجال الأعمال في دولة الإمارات، وقد ذاع صيته على صعيد المال والأعمال بعد أن شق طريقه بعصامية متجاوزاً كل المعوقات المتمثلة في تكرار الفشل، وكان قد شغل وظائف متواضعة في بداية حياته، لكنه وبإصراره المستمر، وجهده الدءوب تمكن من تحقيق نجاحه الأول المتمثل بتأسيس (شركة الحبتور للمشاريع الهندسية)، وفي وقت لاحق أصبح لديه شركات عديدة تعمل جميعها تحت مظلة مجموعة الحبتور.. تعمل المجموعة بشكل رئيس في قطاع الإنشاءات، لكنّها تُعنى أيضاً بإدارة الفنادق الفخمة والاستثمارات العقاريّة والمؤسسات التربوية والتأمين ووكالات توزيع السيارات وتأجير السيارات وقطاع النشر، وتستمرّ المجموعة اليوم بالنمو وتوفر الوظائف لآلاف الأشخاص.

نشر رجل الأعمال الإماراتى الكبير خلف الحبتور، عبر صفحته على الفيسبوك، أنه استقبل المحامى الدولى الدكتور محمد حمودة، فى مكتبه بمجموعة "الحبتور"، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، خاصة أن الدكتور محمد حمودة يتمتع بسمعة طيبة فى مجال المحاماة بالعالم العربى، ويطلقون عليه لقب "البروفيسير".