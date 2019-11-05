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عالم

"إيزى جيت" البريطانية تعلن انطلاق أولى رحلاتها لمصر

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 01:34 م
السياحة البريطانية
السياحة البريطانية
إسراء صلاح الدين
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أكدت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن شركة "إيزي جيت" للسفر البريطانية، ستطلق رحلاتها إلى مصر للمرة الأولى بما في ذلك المنتجعات السياحية المفضلة للبريطانيين في الغردقة وشرم الشيخ.

وأضافت الصحيفة أنه من المقرر أن تنطلق الرحلات مطلع العام المقبل، مع عروض سفر تشمل 24 فندقًا، مع عروض مميزة للغاية بعد رفع حظر الطيران عن منتجعات شرم الشيخ للمرة الأولى منذ 4 سنوات.

وقال مدير الاستراتيجيات في الشركة بول بيكسبي: "فرصة كبيرة للبلاد من أجل قضاء عطلات مميزة من المملكة المتحدة.. سوف نقدم مجموعة مختارة من الفنادق المشهورة في الغردقة وشرم الشيخ التي ستتوافر في صيف عام 2020"، مضيفًا أن العروض ستظل صغيرة في البداية مع وجود ما يتراوح من 10 إلى 12 فندقًا، حتى يتم تجهيز الرحلات.

وأكدت الصحيفة أن مصر تعد وجهة سياحية شهيرة لقضاء العطلات للبريطانيين، خصوصًا صفقات وعروض السفر الرخيصة للبحر الأحمر، ففي 2018، شهدت البلاد زيادة في عدد السياح من المملكة المتحدة بنسبة 39% مقارنة بالعام السابق، ومن المتوقع زيادة هذا العدد مرة أخرى خلال العام المقبل، بعد رفع حظر الطيران عن شرم الشيخ.

وتابعت أن "إيزي جيت" كبرى شركات السفر البريطانية، لن تكون الأولى التي تستفيد من المسارات الجديدة في مصر بعد إعادة تقييم وزارة الخارجية، حيث أعلنت في وقت سابق شركة "توي" عن انطلاق أولى الرحلات لشرم الشيخ بعد غدٍ الخميس الموافق 7 نوفمبر.
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