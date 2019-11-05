السيسي: لا سبيل لمحاربة الفساد إلا بالميكنة ونظم المعلومات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء مصطفى أمين، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، بضرورة إنشاء نظم ميكنة كاملة لمصنع الرخام والجرانيت بالجفجافة، لحصر كافة المواد التي تخرج أوتدخل من المصنع بشكل يومي.

وأوضح الرئيس، في كلمته اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بالسويس وجنوب سيناء، أنه إذا كانت الدولة تريد أن تصل إلى حوكمة حقيقية، ومجابهة الفساد، فلن يتحقق ذلك إلا من خلال الميكنة، ونظم المعلومات التي نستطيع من خلالها القضاء على أي خطأ حتى ولو كان غير مقصود.

يذكر أن الدولة المصرية شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة، اهتمامًا كبيرًا فى كافة القطاعات، واستطاع الرئيس السيسى أن يدعم عدد من المشروعات القومية، لتخرج فى وقت قياسى، وبمعدلات غير مسبوقة، وذلك حتى يستفيد منها الاقتصاد القومى، وتساهم في تحسين أحوال المواطنين.