تجديد حبس 6 متهمين بـ"المحور الإعلامي للإخوان"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس 6 متهمين في قضية المحور الإعلامي ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



وأسندت إلى المتهمين ياسر حسن، محمد مصطفى، ووليد فتحى، وعادل حسن، وإبراهيم سعد الدين، وخالد حمدى، بالقضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.



كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.