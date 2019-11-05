"الأندلس فى مشروع الحوار الحضارى" بمكتبة الإسكندرية

ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية محاضرة بعنوان "الأندلس في مشروع الحوار الحضاري وصناعة السلام الدولي"، يلقيها الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش؛ أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية بكلية الآداب، جامعة مولاي إسماعيل بمكناس، المغرب، الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس 7 نوفمبر بقاعة الأوديتوريوم بمكتبة الإسكندرية.



تتناول المحاضرة تاريخ المجتمع الأندلسي والحياة اليومية للسكان، بما يتيح إمكانية رؤية الجانب الخفي الذي لم تتناوله الحوليات التاريخية إلا بشكل متناثر، وتوضح المحاضرة التعايش السلمي بين مختلف الأعراق التي عاشت تحت سماء الأندلس في ظل التنوع والتعدد والحرية، وهو ما ستعالجه المحاضرة من خلال ثلاثة مرتكزات؛ وهى: مبدأ التعدد والتنوع الثقافي بين مكوّنات المجتمع الأندلسي، وحرية المعتقد الديني، والاندماج الاجتماعي.



جدير بالذكر أن الدكتور إبراهيم القادري بوتشيش له العديد من المؤلفات في هذا المجال، منها: أثر الإقطاع في تاريخ الأندلس السياسي، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس، المغرب والأندلس في عهد المرابطين، مقالات في تاريخ الغرب الإسلامي، تراث الغرب الإسلامي وتاريخه الاقتصادي والاجتماعي، خطاب العدالة في كتب الآداب السلطانية، تاريخ الغرب الإسلامى قراءات جديدة، المهمشون في تاريخ الغرب الإسلامي، مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس.