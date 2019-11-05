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السيسي يصل مقر افتتاح مشروعات قومية في السويس وجنوب سيناء

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 12:54 م
جريدة الدستور
هدير شعراوي
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وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مقر افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافطتي السويس وجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء.

كما سيتم افتتاح الرصيف البحري لـ"سوميد" حيث تضمن المرحلة الأولى لإنشاء الرصيف البحري، وافتتاح مشروعات إسكان اجتماعي بنطاق مدن الطور ونويبع وأبو زنيمة، وتطوير طريق جنيفة من المركز الطبي العالمي إلى قناة السويس لتسهيل الحركة المرورية ومشروع إنشاء كوبري الجيش المصري بمدخل محافظة السويس.
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