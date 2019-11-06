اليوم.. تسليم 28 قطعة أرض إسكان اجتماعى بحدائق أكتوبر

أعلن المهندس أشرف فتحي رئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، عن استمرار تسليم أراضي القرعة العلنية للإسكان الاجتماعي بمدينة حدائق أكتوبر بمنطقة ١٣٠ فدانًا مسلسل رقم ٤ جنوب الواحات والمخصصة بالقرعة العلنية التي تم إجراؤها بتاريخ 10 أغسطس ٢٠١٦.



وذكر رئيس الجهاز، أنه يجري تسليم القطع من 451: 465، يليها يتم تسليم القطع، من 466: 480، اليوم الأربعاء، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيص غدًا الخميس الموافق ٧ نوفمبر لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.



وأشار فتحي إلى أن، سيتم تسليم القطع من 481: 495، يوم الإثنين ١١ نوفمبر الحالي ثم سيتم تسليم القطع من 496: 510، يوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر، يليها تسليم القطع من 511: 525، يوم الأربعاء ١٣ نوفمبر، وتم تخصيص يوم الخميس 14 نوفمبر، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة،



وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطع من 526: 540، يوم الأحد ١٧ نوفمبر، وسيتم تسليم القطع من 541: 555، يوم الإثنين ١٨ نوفمبر، ثم يتم تسليم القطع من 556: 570، يوم الثلاثاء ١٩ نوفمبر وتسليم أرقام القطع من 571: 586، يوم الأربعاء ٢٠ نوفمبر، فضلًا عن تخصيص الخميس 21 نوفمبر، لمن تخلف عن استلام تلك القطع فى المواعيد المقررة.