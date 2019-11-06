أصغر مترجمة إشارة: تعلمتها بعد لقائي فتاة صماء (فيديو)

لم تلتقيها مرة أخرى، وتعلمت لغة الإشارة وأصبحت تسجل الأغاني وتنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أملا أن تلتقيها ويصبحن صديقات.. قصة طفلة أرادت أن تتعلم لغة الإشارة، لتهدي أغنية لفتاة مجهولة من الصم والبكم، قابلتها أثناء اللهو في أحد المطاعم.



كان ذلك الموقف بداية قصة أصغر مترجمة إشارة، والتي انتشرت مقاطع الفيديو الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تترجم الأغنيات بلغة الإشارة، لعلها تصل للفتاة المنشودة.



التقت "الدستور" بالطفلة نور محمد سيد أحمد، والبالغة من العمر 9 سنوات، بالصف الخامس الابتدائي، من أبناء محافظة الشرقية، والتي اشتهرت بأنها أصغر مترجمة إشارة، للتعرف على قصتها.



وسردت أماني عبد السلام بغدادي، والدة الطفلة نور، أن بداية القصة، حين اصطحبت ابنتها للتنزه وتناول الطعام بأحد المطاعم، وخلال اللهو في المطعم، صادفت نور إحدى الفتيات، وحاولت التحدث واللعب معها، ولكن الفتاة لم تستطع سماعها ولا الإجابة عليها، فأشارت لها "نور" فبدأت باستيعاب ما تقول والتجاوب معها، وحينما عادت الطفلة نور لمقعد والدتها، أخبرتها بقصة الطفلة وكانت غير متفهمة نوع إعاقتها، فشرحت لها الوالدة نوع إعاقة الطفلة وأنها لا تستطيع التحدث أو السماع، فحزنت "نور" حزنا شديدا وتأثرت بالطفلة نفسيا لوقت طويل.



وأضافت والدة الطفلة نور في حديثها.. أنها قد فوجئت بابنتها نور بحثت في مواقع الإنترنت وترجمت إحدى الأغنيات، وأعدتها لتهديها للفتاة حين تقابلها مرة أخرى، وقد ساعدتها الأم في تسجيل الأغنية ونشرها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، أملا أن تصل الأغنية لصاحبتها المنشودة، وقالت نور لوالدتها " أتمنى أن تصلها الأغنية حتى تفهمها ونصبح أصدقاء".



وتابعت الأم "لقد فوجئت بالانتشار الواسع التي حققته الأغنية المترجمة، وكثرة التعليقات والمشاهدات لها، ولم أكن أتوقع أن يتم مشاركتها في المجموعات والصفحات، واشتهرت نور باسم "أصغر مترجمة إشارة"، ومن هنا بدأت رحلة نور لتعلم لغة الإشارة أملا أن تلتقى هذه الفتاة مرة أخرى".



وأوضحت أماني عبد السلام، أن بداية تعلم نور للغة الإشارة بدأ من صفحات يوتيوب، وأتقنت ما تعلمته حتى انتشر لها أكثر من مقطع فيديو لأغنيات مختلفة، مشيرة إلى أنها قد حجزت كورسات معتمدة لإتقان اللغة إتقانا تاما، وتصبح مترجمة إشارة محترفة في هذا السن الصغير.



وتابعت الأم أنها تشجع ابنتها كثيرا لإتقان اللغة، ولم تتردد في منحها الفرصة لاكتساب مهارات الإشارة في كورسات معتمدة، وذلك تحفيزا لها على إنسانيتها، وتنمية لهذه الموهبة التي ستفيدها كثيرا حين تتعلم تلك اللغة في ذلك السن الصغير.



ومن جانبها قالت الطفلة نور، إنها ما زالت تذهب للمكان الذي التقت فيه تلك الفتاة، أملا أن تلتقيها، ولكن لم تعثر عليها مرة أخرى، مؤكدة أنها ستظل تبحث عنها في ذلك المكان حتى تعثر عليها ويصبحن صديقات، وتهديها الأغنيات بلغة الإشارة، وسيكون ذلك داعما لها لتحقيق التواصل الجيد بينهما.