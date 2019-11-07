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مصر

اليوم.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الثانى للسكتة الدماغية فى مصر

الخميس 07/نوفمبر/2019 - 06:59 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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تنطلق أولى فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للسكتة الدماغية في مصر، اليوم الخميس، تحت رعاية وزارة الصحة والسكان، وشعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض النفسية والعصبية وجراحة الأعصاب.

يشارك في المؤتمر أكبر أطباء المخ والأعصاب في مصر والوطن العربي ومنهم رئيس المؤتمر وأستاذ المخ والأعصاب جامعة طنطا د.سيد تاج الدين، ورئيس قسم الأعصاب جامعة عين شمس ورئيس شعبة السكتة الدماغية بالجمعية المصرية للأمراض العصبية والنفسية لجراحة الأعصاب د.هاني عارف، وأستاذ المخ والأعصاب بقصر العيني وسكرتير المؤتمر د. أحمد عبد العليم، وأستاذ الأعصاب جامعة عين شمس والقسطرة التداخلية وسكرتير المؤتمر د. أحمد بسيوني، وأستاذ الأعصاب بالقصر العيني وسكرتير المؤتمر د.حسام صلاح.

من جانبه، قال أستاذ المخ والأعصاب بقصر العيني وسكرتير المؤتمر د.أحمد عبد العليم، إنه على مدار مدة انعقاد المؤتمر سيتم مناقشة كل ما هو جديد وأحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية والمعايير الدولية وكيفية تطبيقها في مصر والدول العربية.

وأضاف أن المؤتمر هذا العام يولي أهمية كبيرة لتدريب شباب الأطباء من خلال المحاكاة بإشراف خبراء أجانب ومصريين؛ للتدريب على اتخاذ القرارات وحل المشاكل والتدخل في الوقت المناسب.

ويشارك في المؤتمر عدة دول أوروبية ومنها فرنسا واليونان ودول أخرى أوروبية ودول عربية على رأسها السعودية، وذلك لتبادل الخبرات لتحسين الخدمة لصالح المريض، ويعتبر هذا المؤتمر مركز جذب للأطباء العرب سواء المتدربين أو الخبراء باعتباره أكبر مؤتمر للسكتة الدماغية في الوطن العربي.


وقال أستاذ المخ والأعصاب كلية طب جامعة عين شمس وعضو الجمعية الأمريكية للأعصاب د.هاني عارف، إن معدل الإصابة بالسكتات الدماغية يقدر بـ 72 ألف حالة سنويا، يتوفى منهم 70 ألف ويتبقى من ثلث إلى ثلثين منهم بإعاقة دائمة.

وأوضح أن من أهم أسباب الإصابة التدخين والسمنة المفرطة وارتفاع ضغط الدم وارتفاع السكر وارتفاع نسبة الدهون في الدم وتعاطي المخدرات والضغط النفسي ونمط الحياة الخاطيء في تناول الأكل والنوم، وأضاف: سيكون هناك جلسة مشتركة مع أطباء القلب لمناقشة علاقة إصابات القلب بالسكتة الدماغية.
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