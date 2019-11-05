الصحة: مسح 362 ألف طالب جامعى مستجد ضمن "100 مليون صحة"

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن مسح 362 ألف و599 من الطلاب المستجدين بالجامعات للعام الدراسي الحالي ممن لم يتم فحصهم مع طلاب المرحلة الثانوية العام الماضى، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب الجامعات.



وأوضحت أنه تم مسح 317 ألفًا و500 طالبًا بالفرق الدراسية الأولى بالجامعات الحكومية بداية من مطلع شهر أغسطس للعام الحالي، وذلك من خلال 320 فريقًا لتنفيذ الحملة، بالإضافة إلى مسح 45 ألف و99 طالبًا بفروع جامعة الأزهر بـ 19 محافظة، بداية من منتصف أكتوبر الجاري.



وأشارت إلى أنه تم تخصيص 155 فريقًا طبيًا من وزارة الصحة والسكان لمتابعة تنفيذ الحملة بفروع جامعة الأزهر، كما تم فحص 15265 طالب وطالبة بمعاهد التمريض على مستوى الجمهورية.