كاتب صحفي: كل محافظات مصر بها مشاريع قومية

قال محمود الضبع، الكاتب الصحفي، إن اهتمام الدولة بالعشوائيات يعد نموذجًا عظيمًا في بناء الإنسان من جديد، فهي لا تتعلق بالمسكن فحسب، إنما نقلة حضارية، يكون الاهتمام فيها بصحة المواطن وتعليمه وأمانه على رأس تلك الاهتمامات.



وأضاف "الضبع"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن هذه المساكن الجديدة تحمي المواطن من الأمراض، على رأسها فيروس سي، الذي تواجهه الدولة بقوة وعلى مدار سنوات، إضافة إلى أنها تخلق جيلًا جديدًا لا يقع في ذات أخطاء الماضي.



وأكد "الضبع"، أن كل محافظات مصر بها مشاريع قومية، ستظهر تباعًا خلال الفترة المقبلة، متابعًا: "بيطلع ابنك متعلم كويس ومتربي كويس وصحته كويسة، عكس قبل كده".