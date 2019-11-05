صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

صعدت مؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات منتصف الأسبوع - اليوم الثلاثاء - بدعم من عمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.



وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 31. 0%، بما يعادل 45 نقطة ليصل الى مستوى 14670 نقطة.



كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 07. 0%، بما يعادل 38. 0 نقطة ليسجل مستوى 540.49 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالى 4.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 964 صفقة شراء وبيع.