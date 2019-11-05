صعود طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل التعاملات
الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:17 ص
اكرم عمرانطباعة
صعدت مؤشرات البورصة بنحو طفيف لدى مستهل تعاملات منتصف الأسبوع - اليوم الثلاثاء - بدعم من عمليات شراء استباقية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 31. 0%، بما يعادل 45 نقطة ليصل الى مستوى 14670 نقطة.
كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 07. 0%، بما يعادل 38. 0 نقطة ليسجل مستوى 540.49 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالى 4.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 964 صفقة شراء وبيع.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 31. 0%، بما يعادل 45 نقطة ليصل الى مستوى 14670 نقطة.
كما صعد المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنسبة 07. 0%، بما يعادل 38. 0 نقطة ليسجل مستوى 540.49 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 30 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على حوالى 4.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 964 صفقة شراء وبيع.