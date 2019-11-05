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مصر

الصحة: فحص 821.7 ألف طالب بالصف الأول إعدادي

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 10:15 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من فحص 821 ألف و747 طالبًا، بالصف الأول الإعدادي للعام الدراسي الحالي (2019- 2020)، ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس المنعقدة تحت شعار "100 مليون صحة" الخاصة بالطلبة الجدد الملتحقين بالمرحلة الإعدادية، وذلك بداية من مطلع شهر أكتوبر 2019، وحتى أمس الاثنين.

يأتى ذلك ضمن توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالصحة العامة وتبني استراتيجية بناء الإنسان المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
وأوضحت أن المسح الطبي لطلاب الصف الأول الإعدادي يستهدف 2 مليون طالب، حيث تم تخصيص 414 فريقًا للعمل بالحملة في 27 محافظة، وذلك لضمان استفادة طلاب المرحلة الإعدادية الجدد القادمين من المرحلة الإبتدائية بالحملة.

ولفتت إلى أن المسح الطبي في المدارس يتم باستخدام الكاشف السريع ويتم تحويل الحالات الإيجابية إلى لجان هيئة التأمين الصحي لاستكمال الفحوصات المطلوبة وتلقي العلاج بالمجان.

وأشارت إلي أن حملة القضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية لطلاب المدارس في الثلاث مراحل الإعدادية للعام الدراسي 20182019، انتهت من فحص 3 مليون و780 ألفًا و435 طالبًا وذلك بداية من شهر مايو لعام 2019 وعلى مستوى جميع المحافظات، موضحًا أن الفحص يتم من خلال فرق هيئة التأمين الصحى التي قامت على تنفيذ الحملة بمدارس الحضر، بالإضافة إلي الفرق التابعة لمديريات الشئون الصحية بالمحافظات لمتابعة الحملة بمدارس الريف.

يذكر أن المبادرة انتهت أيضًا من فحص 3 مليون و162 ألفًا و459 طالبًا بالمرحلة الثانوية، مضيفًا أنه تم تخصيص 1058 فريقًا طبيًا لتنفيذ الحملة بـ8373 مدرسة ومعهد.
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