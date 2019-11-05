رسالة مؤثرة من أصالة لـ "نوال" الكويتية بعد مرضها

نشرت الفنانة أصالة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، صورة للفنانة الكويتية نوال علقت من خلالها على اعتذار الأخيرة عن حفل "ليلة سهم"، لظروف صحية.



وكتبت أصالة: "ياحبيبة الرّوح وياصديقتي القريبة الحنونة الطيّبة.. ألّف سلامة على قلّبك وما تشوفي شرّ، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبة إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن، سلامة قلّبك وروحك وصوتك يا قلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية".



وكانت نوال قد طمأنت جمهورها عن حالتها الصحية، عبر حسابها الشخصي علي موقع "تويتر"، واعتذارت عن إحياء فقرتها الغنائية لظرف صحي طارئ غنائي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.