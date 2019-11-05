السيطرة على حريق شقة في الجمالية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الثلاثاء، من إخماد حريق داخل شقة سكنية في الجمالية.



كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق في إحدى الشقق في الجمالية، فتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني، وتم محاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتم إخماد الحريق.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار العرض على النيابة للتحقيق.