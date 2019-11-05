توقف حركة المرور على "صحراوي الإسماعيلية"

أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، اليوم الثلاثاء، بعد أن صدمته سيارة أثناء عبوره طريق الإسماعيلية الصحراوي، مما تسبب في توقف الحركة المرورية.



تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الإسماعيلية الصحراوي بوقوع حادث مروري، فانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتم نقل المصاب للمستشفى.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.