نصائح الأرصاد للمواطنين لتفادي تقلبات الطقس (فيديو)

قال الدكتور أشرف صابر، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس هذه الأيام متقلب، ناصحًا المواطنين بالحفاظ على ارتداء الملابس الصيفية صباحًا والشتوية مساءً.



وأضاف عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أن طقس اليوم الثلاثاء معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد في ساعات النهار، ومائل للبرودة خلال فترة الليل والصباح الباكر.



وأشار إلى كثافة السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، وهناك فرص مهيئة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل في المناطق الشمالية، إضافة إلى كثافة الشبورة المائية على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمزروعات.