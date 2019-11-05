بصورة أكشن.. أحمد السقا في كواليس "العنكبوت"

نشر الفنان أحمد السقا، صورا جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، من أحدث إطلالة له تصوير مشاهده في فيلم "العنكبوت".وظهر السقا، من أحد مشاهد كواليس تصوير الفيلم، ويبدو أنه مشهد عنف، ومشاهد الأكشن المعروف بها السقا.فيلم "العنكبوت"، تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق، بطولة منى زكي، وظافر العابدين محمد لطفي والفنان أحمد فؤاد سليم ويسرا اللوزي وريم مصطفى وزكي فطين عبدالوهاب.