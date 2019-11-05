الزراعة تعلن أسماء الفائزين بمسابقة أجمل الخيول العربية (صور)

أعلنت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة نتائج بطولة مصر القومية والدولية لجمال الخيول العربية الأصيلة والتي أقيمت على مدار 4 أيام انتهت حفلها الختامي، بمشاركة 142 حصانا عربيا، حيث تم تسليم الجوائز الخاصة لأحسن حصان وأحسن فرس وأحسن مزرعة وأحسن مربي.

وأشادت محرز بالدور العربي في مساندة مصر والدعم المعنوي لمصر من الكويت ممثلا في الشيخة سارة فهد الصباح، والتي تم تكريمها علي هامش البطولة لدورها في دعم إقامة البطولة ورعايتها لها إيمانا وتقديرا منها للعلاقة المتميزة بين مصر والكويت، وأن الشيخة سارة تعد نجمة الاحتفالية الختامية للبطولة المصرية لجمال الخيول وضيفة الشرف للمهرجان، بحضورها المتميز.

كما شارك نخبة من أمراء ووزراء وسفراء ومحبي الخيل على مستوى العالم وقد شارك في تكريم الفائزين جمعة مبارك سفير الإمارات وترأس كاشا نائب وزير الاقتصاد والتجارة والزراعة الأوكراني.

وقالت "محرز"، في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه تم تقسم أيام البطولة لـ 6 بطولات محلية حسب الفئة العمرية للخيول المشاركة والتي شملت بطولة المهرات عمر سنة، وبطولة المهرات، وبطولة الفرسات وبطولة الامهار سنة، وبطولة الأمهار لأكثر من عام، وبطولة الطلائق، موضحة أن أحسن مزرعة وأحسن مربى في المحلي هي مزرعة رباب، وأحسن مزرعة وأحسن مربي في المسابقة الدولية مزرعة المملكة، فيما أعلنت نائب وزير الزراعة عن فوز الحصان فخر المملكة بالجائزة الذهبية والحصان غازي المملكة بالجائزة الفضية والحصان إياد المملكة بالجائزة البرونزية في مسابقة الأمهار الصغيرة، فيما فاز الحصان فخر البادية بالجائزة الذهبية والحصان إياد بالجائزة الفضية والحصان فخر المملكة بالجائزة البرونزية في بطولة الأمهار الكبيرة.

وأعربت عن سعادتها بنجاح بطولة مصر لجمال الخيول، وأن إدارة هذا الحدث على المستويين المحلي والدولي يؤكد أن مصر تستعيد قدرتها على مواصلة النجاح في المشروعات الريادية التي تحقق إطلالة جيدة لمصر أمام العالم تجعلها دولة من طراز خاص في صناعة الخيول وجمال الخيول وأدب الخيول، موضحة أن هذا النجاح سيتواصل مع خطة تطوير محطة الزهراء وزيادة الصادرات المصرية من الخيول المصرية العربية الأصيلة.



وشددت على أن ما يحدث في محطة الزهراء من تطوير ورعاية لأحد أركان الاقتصاد الوطني للدولة المصرية يمثل "أيقونة" صناعة الخيول، وأنها تسير علي الطريق الصحيح لخدمة أكثر من 16 ألف حصان عربي نسعي إلي النهوض بها باعتبارها ثروة قومية لمصر وحماية لتراث مصر في مجال الخيول الأصيلة.