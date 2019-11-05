خبيرة تربوية: تفاعل الطلاب مع بنك المعرفة يطور مهاراتهم

قالت بثينة عبدالرؤوف، الخبيرة التربوية، إن بنك المعرفة المصري، أحد أهم مصادر المعلومات الموثقة، وهو أحد أشكال التطوير الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم، لكن المجتمع لا يدعمه بالشكل الكافي.



وأضافت "عبدالرؤوف"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد"، المُذاع على فضائية "TEN"، أن وزارة التربية والتعليم عليها أن تدعوا أولياء الأمور إلى جذب أولادهم إلى بنك المعرفة، ومن شأنه تطوير قدرات أولادهم، سواء في البحث أو التفكير أو الابتكار والبحث، ومن خلال مؤسسات المجتمع المدني والمراكز القومية.



وأشارت إلى أن التغيير في كل أحواله يستلزم بعض الوقت، لا سيما وهناك ممارسات اعتاد عليها الطلاب وأولياء الأمور لفترات طويلة بحاجة إلى تغيير، متابعة: "لكن ده مش هيحصل في يوم وليلة".