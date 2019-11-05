حماية المستهلك يحدد 6 نصائح لشراء حلوى المولد النبوي

أعلن جهاز حماية المستهلك على الموقع الرسمي له، 6 نصائح وإرشادات للمواطنين عند شراء حلوى المولد النبوي.



وقالت إنه يجب شراء الحلوى الطازجة اللينة، والبعد عن الجافة التي فقدت رطوبتها نتيجة التخزين لفترات طويلة، والتأكد من وجود تاريخ الإنتاج، انتهاء الصلاحية، اسم المنتج، اسم المصنع مدونا على الحلوى، وعدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة، التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية، وغالبًا يتم بيعها بأسعار رخيصة.



وأضافت أنه يجب التأكد من نظافة المحل الذي يتم الشراء منه، وشراء الحلوى من المحلات التي تعرضها داخل فترينات عرض زجاجية، بعيدًا عن أشعة الشمس، وعدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.