باع 250 ألف تذكرة في يوم.. معرض أمون بلندن الأكثر ربحية ببريطانيا

قالت صحيفة "ذا ارت" أن معرض توت عنخ آمون الذي افتتح في لندن يوم السبت، حقق أرقاما قياسيا في التذاكر المباعة، حيث يعرض المتحف 150 قطعة من مقبرة الفرعون.



وقالت متحدثة باسم الشركة المنظمة للمعرض في لندن، إنه بحلول يوم الجمعة الماضي (يوم الافتتاح)، باع المتحف 250000 تذكرة، وهو ما يمثل عملية بيع قياسية في المملكة المتحدة قبل افتتاح المعرض للجمهور.



وأضافت الصحيفة، أن عالم الأثار المصري زاهي حواس توقع عند افتتاح معرض ساتشي غاليري في لندن عاصمة المملكة المتحدة، أن يدر دخلا يقدر بـ 10 ملايين دولار تذهب للمتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه العام المقبل.



وكشف حواس أن هذا هو المبلغ الذي تم جمعه في معرض آمون بباريس، حيث زاره 1.3 مليون شخص خلال الفترة من مارس إلى سبتمبر، وكذلك خلال جولته في مركز كاليفورنيا للعلوم في لوس أنجلوس عام 2018.



يعتقد حواس أن معرض آمون في لندن سوف يحقق نفس نجاح معرض باريس، قائلا إذا جمع آمون 10 ملايين دولار في معرض ساتشي، فربما يجعله المعرض الأكثر ربحية على الإطلاق في المملكة المتحدة.



وتبلغ أسعار التذاكر للمعرض 37.40 جنيهًا إسترلينيًا في أوقات الذروة، وهي أكثر بكثير من أسعارها في متاحف لندن الكبرى (التي تكلف عمومًا ما يزيد قليلًا عن 20 جنيهًا إسترلينيًا).



وتابعت الصحيفة أنه من المتوقع ان يذهب معرض توت عنخ آمون إلى المتحف الأسترالي في سيدني، بالإضافة إلى أماكن في اليابان وكندا وكوريا الجنوبية ودولتين أخريين لم تذكر اسمهما.