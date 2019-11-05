إخلاء سبيل متهمة بنشر أخبار كاذبة حول "فتاة الأزهر"

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل "آية حامد" طالبة بجامعة الأزهر، المتهمة بالترويج الشائعات، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، بتدابير احترازية.



وتواجه المتهمة في القضية رقم 533 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بنشر أخبار كاذبة حول واقعة خطف طالبة بجامعة الأزهر فرع أسيوط، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالأمن والسلم العام، ومشاركة جماعة إرهابية في أغراضها، والانضمام لجماعة محظورة أُسست على خلاف القانون.