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سياسي

متولي: وزيرة البيئة وعدت بالانتهاء من ملف مصانع السويس قريبا

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 09:38 ص
النائب طارق متولى
النائب طارق متولى
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أكد النائب طارق متولى، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة أن وزير البيئة خلال لقائها معه وعدت بالانتهاء من ملف التوافق البيئي للشركات الصناعية، وتوفيق أوضاع ومعالجة عمليات الصرف الصناعي من الشركات والمصانع بطول خليج السويس، وكذلك حماية المحميات الطبيعية، وما سيتم حول تطبيق منظومة جمع المخلفات بالدولة، وما ستحققه من تطبيق هذه المنظومة في المحافظة على البيئة.

وأشار النائب إلى أن اللقاء تناول الإجراءات التي قامت بها وزارة البيئة للقضاء على المشاكل البيئية الناتجة عن بعض الصناعات مثل "صناعة السيراميك" بمحافظة السويس، حيث سبق وتقدم النائب طارق متولي، بطلب إحاطة بالبرلمان حول هذه القضية، من حيث عدم وجود بالمصنع أبراج غسیل للغبار الناتج عن الكسارات والابخرة الناتجة من افران الصھر والمحملة بالغازات السامة قبل خروجھا من المداخن،وكذلك عدم وجود وحدة لمعالجة الصرف الصناعي ومكان صرفه.

وأضاف أنه لمس خلال لقائه بالوزيرة مدى الجهود التى تبذلها في الوزارة، وجهود الوزارة واهتمامها ودعمها لجهود حماية البيئة، ومتابعتها ملف مراحل إنجاز تنفيذ الخطة العاجلة للتوافق البيئي، بشركات ومصانع المنطقة الاقتصادية بخليج السويس، وما يستجد بها من مشروعات جديدة.
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