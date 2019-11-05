شرطة أردوغان تعتدي على عامل نظافة (فيديو)

عرضت فضائية "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو، لشرطة تركيا وهى تعتدى على عامل نظافة تركي، بعد أن حاولوا أخذ الأشياء التى يحملها إلا أنه رفض أن يعطيهم إياها.



ويقول عامل نظافة فى الفيديو موجها حديثه للشرطة التركية: "لماذا؟ لماذ؟ لماذا؟.. قل لي لماذا ستأخذون أشيائي؟، فيما ردت الشرطة التركية:"ممنوع هذا ممنوع.. ماذا تقول يا أنت.. تعالى إلى هنا".



ويرد المواطن التركى على شرطة أردوغان قائلا: "لا لن أعطيكم إياها، اتركوني لن أعطيكم شيئًا لماذا؟.. اترك لن أعطيكم..اترك.. لن أعطيكم.. لن أعطيكم اتركنى".