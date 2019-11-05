ضبط متهم بحوزته ملابس عسكرية في الهرم

شنت مديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، حملة أمنية استهدفت المنطقة الأثرية بالهرم لضبط الخارجين على القانون، وإزالة التعديات التي تتسبب في إعاقة حركة السير.



أسفرت الحملة - خلال 24 ساعة - عن ضبط متهم بحوزته ملابس عسكرية، والقبض على 10 أشخاص مشتبه بهم، وإزالة ورفع 202 حالة تعدٍ وإشغال طريق، لمحلات تجارية، وباعة متجولين.



وأخطر اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت نيابة الهرم التحقيق.