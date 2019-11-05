"الجرافيتي" يعبر عن غضب احتجاجات تشيلي

رسم المتظاهرون بالعاصمة تشيلي برسم "الجرافيتي" على جدران المباني في منطقة ألمادا الرئيسية في سانتياجو، خاصة الشارع المؤدي إلى ساحة بلاسا إيطاليا مركز الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت منذ 19 أكتوبر، مما أدي ذلك إلى تغطية المباني بالكامل بالجرافيتي.



كما جاء اختيار المتظاهرين إلى هذا النوع من الصور في أماكن يعتبرونها السبب وراء سوء أحوالهم الاقتصادية مثل المباني الرسمية والوزارات والإدارات وفروع البنوك والجامعات أو الصيدليات المتهمة بالاتفاق على أسعار الأدوية.



يشار إلى أن هناك مبنى واحد فقط الذي أفلت من هذه الظاهرة؛ إذ يخضع لحراسة مشددة وهو قصر لا مونيدا الرئاسي الذي يمر أمامه آلاف المتظاهرين يوميا، فهو لا يزال يحتفظ ببياض ناصع.