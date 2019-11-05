تجديد حبس متهمين اثنين في "خلية الأمل"

جددت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، حبس متهمين في القضية رقم 930 لسنة 2019، المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الأمل"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.



ونسبت النيابة للمتهمين "حسام مؤنس" و"هشام فؤاد" في القضية اتهامات بالانضمام والمشاركة وتمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.



كان قطاع الأمن الوطني قد رصد مخططًا عدائيًا أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة فى الخارج، بالتنسيق مع قيادات موالية لها ممن يدعون أنهم من ممثلي القوى السياسية المدنية، تحت مسمى "خطة الأمل" بغرض توحيد صفوفهم وتوفير الدعم المالي من عوائد وأرباح بعض الكيانات الاقتصادية التي يديرها قيادات الجماعة؛ لاستهداف الدولة ومؤسساتها وصولًا لإسقاطها، تزامنًا مع الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.