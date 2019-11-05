التحقيق مع "مستريح" المستلزمات الطبية

فتحت نيابة الأموال العامة العليا، اليوم الثلاثاء، تحقيقات موسعة في اتهام شخص بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم توظيفها.



وكشفت التحقيقات، أن المتهم "أ. ح" تلقى مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها في مجال الاتجار في المستلزمات الطبية مقابل أرباح مُتفق عليها بلغت نحو 10% إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو مليون جنيه مصري.



وأضافت التحريات أنه استولى على الأموال بزعم توظيفها في مجال الاستثمار والتجارة في الأدوات والمستلزمات الطبية، مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم والتزامه مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين واستولى على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.