30 رحلة بالون تحلق في سماء الأقصر

شهدت سماء الأقصر، اليوم الثلاثاء، تحليق ٣٠ رحلة بالون يحملون على متنها ٦٠٠ سائح وسائحة من مختلف الجنسيات الأجنبية، وذلك ما بعد إشارة واضحة لنشاط سياحة البالون.



من جانبه قال أحمد عبود ممثل إتحاد الشركات السياحية العاملة في مجال البالون في محافظة الأقصر، إن شركات البالون تحرص على اتباع أقصى درجات الحماية والآمان، بالشكل الذي يسمح للسائح الاستمتاع برحلته، والتحليق فوق المناطق الآثرية دون وجود أية مشاعر بالخوف أو القلق.



وأشار إلى أن الإقلاع بالون يتطلب توافر العديد من الشروط التي تضمن الحماية والأمان للسائح، من بينها الطيران في درجة حرارة لا تتخطى 30 درجة مئوية، وأن لا ترتفع سرعة الرياح عن 10 عقدة، وكذلك أن يكون مجال الرؤية صافً بدون وجود سحب أو أمطار.



وأكد أن رحلات البالون خلال تلك الفترة تحظى بمعدلات إقبال كبيرة للغاية من جانب السائحين، لاسيما في ظل بدء الموسم السياحي الشتوي.