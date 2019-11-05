صحف السودان تهتم بزيارة حمدوك الأولى لدارفور

اهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم الثلاثاء، بزيارة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء السوداني، إلى شمال دارفور (غرب السودان)، أمس، وهى أول زيارة لرئيس الوزراء إلى ولاية خارج الخرطوم.



ونقلت صحيفة (الانتباهة) عن حمدوك قوله - في تصريحات خلال زيارة أحد معكسرا النازحين في شمال دارفور - إن سعادته ستظل منقوصة، ولن تكتمل إلا بتحقيق مطالب النازحين، مشددا على اهتمام الحكومة الانتقالية بتحقيق السلام وتنفيذ مطالب النازحين بالمعسكرات.

ونقلت صحيفة (التيار) عن رئيس الوزراء تأكيده ضرورة الاهتمام برؤى وأفكار النازحين في كيفية تحقيق السلام، لأنهم الشريحة الأكثر تأثرا بالنزاعات المسلحة في ولايات دارفور.



واهتمت صحيفة (السوداني) بتصريحات رئيس الوزراء عن أن معالجة الأزمة الاقتصادية، تعتبر من أولويات الحكومة، لافتا إلى أن تلك الأزمة تعد تركة مثقلة، وأن السودان بلد غني لا يحتاج إلى الهبات والعطايا.



وأبرزت صحيفة "آخر لحظة" تأكيد رئيس الوزراء اهتمام حكومته بتحقيق العدالة الانتقالية، كواحدة من أولويات الفترة الانتقالية.