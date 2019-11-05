إيداع محامي الباجور قاتل زوجته في "الصباحية" بمستشفى الأمراض العقلية

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بالمنوفية، إيداع محامي الباجور، محمد عثمان المتهم بقتل زوجته منار عادل الاقرع، يوم الصباحية خوفا من افتضاح أمره لمستشفى الأمراض العقلية وتأجيل القضية للثانى من يناير المقبل للتأكد من سلامة المتهم العقلية.



تعود أحداث القضية إلي يوليو الماضي عندما تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مستشفى الباجور العام يفيد استقبال منار عادل الأقرع 19 عامًا، جثة هامدة في يوم صباحيتها، وبالانتقال والفحص وسؤال شقيقها، أكد أنه حال ذهابه إلى شقيقته يوم الصباحية للاطمئنان عليها وجدها غارقة في دمائها، فقام زوجها بفتح الباب وهرب وبيده سكين وتم نقل الجثة لمستشفى الباجور العام، جاء تقرير الطب الشرعى يثبت عذرية منار، وتم ضبط المتهم وتحرير المحضر رقم 13633 جنح الباجور، وتم إخطار النيابة العامة.