مساعد نائب رئيس المجتمعات العمرانية يتفقد 15 مايو

تفقد المهندس علاء عبد العزيز مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التنمية وتطوير المدن لبرنامج التنمية والتطوير لمدينة 15 مايو، مشروعات رفع كفاءة الطرق والأعمال الإنشائية بالمدينة.







وعقب التفقد زار مشروع الإسكان الاجتماعي بمراحله المختلفة للاطمئنان على سير الأعمال ومدى التزام الجهاز والشركات المنفذة للمشروع بخطة الدولة لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي في المواعيد المحددة، حيث تعد مدينة 15 مايو تحتل المركز الثاني فى تنفيذ المشروع الاسكان الاجتماعي

وأشاد عبد العزيز بالجهد المبذول من كافة العاملين بالمشروعات الاسكانية والخدمية الجاري تنفيذها بالمدينة مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمواعيد المقررة للتسليم بالكفاءة والجودة المطلوبة.