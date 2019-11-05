الثلاثاء 05 نوفمبر 2019 الموافق 08 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

كاتبة تقاضي ترامب بمزاعم اغتصابها في التسعينيات

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 08:25 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أقامت امرأة تتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باغتصابها منذ أكثر من 23 عاما في متجر بنيويورك دعوى ضده يوم الاثنين، بشأن تصريحات أدلى بها في يونيو ينفي فيها وقوع الهجوم وينتقدها بسبب هذا الادعاء.

وقالت إي. جين كارول، وهي كاتبة عمود نُصح في مجلة إيل منذ فترة طويلة، في الشكوى التي رفعتها في محكمة ولاية نيويورك في
مانهاتن إن ترامب كذب بشأن الهجوم عليها و"لطخ نزاهتها ومصداقيتها وأمانتها" من خلال تلفيق مجموعة من الأكاذيب لشرح الأسباب المحتملة التي دفعتها لاختلاق الحادث.

ونشرت مجلة نيويورك في يونيو مقتطفات من رواية الاغتصاب المزعوم من مذكرات كارول التي نُشرت بعد ذلك بشهر. وتقول كارول إن الاغتصاب وقع في بيرجدورف جودمان في الجادة الخامسة في الفترة ما بين خريف 1995 وربيع 1996.

وقالت ستيفاني جريشام المتحدثة باسم البيت الأبيض في بيان "القضية تافهة والقصة عبارة عن تدليس - مثل مؤلفتها... القصة التي
استخدمتها لتبيع كتابها هي هراء لم يحدث قط، انتهى".

وجاءت قضية كارول في أعقاب تصريحات أدلى بها ترامب عقب نشر روايتها، ومن بين تصريحات ترامب أنه لم يغتصب كارول ولم يقابلها قط وإنها "تكذب تماما" كجزء من جهدها لتعزيز مبيعات الكتاب.

وقال ترامب لصحيفة ذا هيل في واشنطن "أقولها مع كامل احترامي: أولا، إنها ليست ممن أهواهن. وثانيا، لم يحدث هذا قط. لم يحدث قط.
مفهوم؟"
ads

موضوعات متعلقة

منذ 38 دقيقة

الصحة: 134 قافلة تعالج 166 ألف مواطن مجانا خلال شهر

منذ حوالي 16 ساعة

ضبط وإحضار لـ حمو بيكا.. و4 اتهامات تنتظره في النيابة

منذ حوالي 16 ساعة

عملية «الجبل الشرقى».. تفاصيل الثأر من قاتل رئيس مباحث قوص

منذ حوالي 12 ساعة

يوتيوب يحذف أغنية "إنساي" لسعد لمجرد ومحمد رمضان

الصور

image description

مصاب بالشلل النصفي يقهر المستحيل ويعمل "سائق توك توك" (صور)

image description

هنادي مهنا ترتدي أغلى فستان في 2020.. ثمنه 8 ملايين جنيه

image description

حفل تكريم المساهمين فى ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان

image description

تدريب المنتخب الأوليمبي استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة

image description

بروفات المطرب اللبناني سعد رمضان في دار الأوبرا

الأكثر قراءة

الداخلية تثأر لرئيس مباحث قوص فى قنا

اليوم.. السيسى يفتتح عددًا من المشروعات فى السويس وجنوب سيناء

"الخطيب" يعلق على زيارة تركي آل الشيخ إلى منزله

ضبط وإحضار لـ حمو بيكا.. و4 اتهامات تنتظره في النيابة

أيام زمان

ابنة نجيب الريحاني من أمام قبر والدها.. صور

المنتصر.. هكذا انتهت معارك الشعراوي مع يوسف إدريس وتوفيق الحكيم

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

«أجمل ناقدة في العالم».. نادية لطفي تحلل روايات السباعي وعبد القدوس ونجيب محفوظ

نجم الساعة

يجسد دوره خالد النبوي.. 20 معلومة عن سلطان «ممالك النار» طومان باي

الصحة

علاج جديد لمرض السكر يساعد في الإقلاع عن التدخين

دراسة: انخفاض مستوى الأكسجين فى الدم يزيد خطر الموت المبكر

الذكاء الاصطناعي يكشف أمراض القلب من نبضة واحدة

ديلى ميل: اللحوم الحمراء لا تسبب السرطان

The remote server returned an error: (404) Not Found.

منوعات

"الجرافيتي" يعبر عن غضب احتجاجات تشيلي

العثور على حطام سفن أثرية قبالة جزيرة يونانية

عرض قصر أثري يتبع عائلة تشاوشيسكو للبيع في رومانيا

مانى: صلاح لاعب مجنون يعرف كيف يفعل كل شيء

كشكول

بالفيديو.. "روبوت" لتحسين خط الطفل بالذكاء الاصطناعي

اليوم.."قيم النزاهة ومخاطر الفساد" ندوة بجامعة القاهرة

بدء المقابلة الشخصية لطلاب "تمريض الفيوم"

اليوم.. محمد صبحي في حوار "الثقافة وبناء الإنسان" بجامعة القاهرة

إسلام سياسي

القبض على شقيقة زعيم داعش في سوريا

الإرهابية تلجأ للحوادث الفردية باستغلالها لمصالح شخصية للتحريض ضد مصر

الجولاني في المقدمة.. واشنطن ترصد مكافأة للإدلاء بمعلومات عن 3 مطلوبين

صحيفة بريطانية: مقتل "البغدادي" بداية حقبة جديدة في حياة "داعش"

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
إنجازات.. وتضحيات
لينا مظلوم
المتنبى.. شرارة أطلقت الغضب العراقى
لواء.حمدى البطران
المجلس القومى للترجمة
سيد عبدالقادر
نهاية عصر التوك توك.. و«غربة» ابن الشحات
المزيد

الثقافة

أخلاق الرسول وترشيد استهلاك المياه بفرع ثقافة الفيوم

مناقشة المجموعة القصصية "صحوة قلب" بحزب التجمع.. غداَ

"فن التحرير الصحفى".. كتاب جديد لـ ليلى عبد المجيد ومحمود علم الدين

تعرف على المرشحين لانتخابات "التشكيليين"

صفحتنا ع الفيس بوك