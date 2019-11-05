اليابان: انسحاب أمريكا من اتفاقية باريس للمناخ "مخيب للآمال"

اعتبر وزير البيئة الياباني شينجيرو كويزومي، اليوم الثلاثاء، بدء عملية انسحاب أمريكا من اتفاق باريس للمناخ لعام 2015 بأنه "مخيب للآمال للغاية".



ونقلت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية عن كويزومي قوله - في تصريح للصحفيين - "إن إنشاء مجتمع منزوع الكربونات هو قضية ملحة ويعد (التحرك الأمريكي) مخيبا للآمال للغاية".



وقال كويزومي "إنه سيكون من المستحيل حث الرئيس دونالد ترامب على التراجع عن القرار"، كما أعرب كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيهيد سوجا عن خيبة أمله بشأن انسحاب الولايات المتحدة، قائلا "إن المجتمع الدولي برمته بحاجة لمواجهة الاحتباس الحراري".



وأضاف سوجا، كبير المتحدثين باسم الحكومة - في مؤتمر صحفي - "سنبحث سبل التعاون مع الولايات المتحدة لمعالجة قضية تغير المناخ، في ضوء إعلان قمة مجموعة العشرين الذي استضافته مدينة أوساكا".



وكانت الولايات المتحدة، ثاني أكبر مصدر لثاني أكسيد الكربون، قد أعلنت أنها أخطرت الأمم المتحدة رسميا بانسحابها من اتفاقية المناخ، وبدأت عملية من المقرر أن تستمر عاما للانسحاب من الاتفاقية التاريخية التي تهدف إلى مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري.



يذكر أن اتفاقية باريس، التي تبعت بروتوكول كيوتو لعام 1997، تهدف إلى الحفاظ على متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى "أقل بكثير" من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك للحد من حدوث الجفاف والفيضانات وذوبان الأنهار الجليدية وارتفاع مستويات البحر وغيرها من النتائج المترتبة على ظاهرة الاحتباس الحراري.