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عالم

أمريكا: إيران ترعى الإرهاب في العالم وحان وقت التصدي لها

الثلاثاء 05/نوفمبر/2019 - 07:55 ص
جريدة الدستور
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتيجاس أن إيران ترعى الإرهاب بالعالم في العراق ولبنان وسوريا واليمن وإفريقيا بهدف زرع الفوضى، وحان الوقت لشعوب المنطقة أن تتصدى لنشاطاتها المؤذية.

وقالت أورتيجاس ـ في تصريح خاص لقناة "العربية" الفضائية أوردته اليوم الثلاثاء - إن الإدارة الأمريكية تعمل من خلف الستار للإفراج عن السجناء الأمريكيين في إيران، وسنبذل كل ما في وسعنا لتحرير كل رهينة أمريكي.

وشددت على ضرورة تخليد الذكرى الأربعين لاحتجاز الرهائن الأمريكيين في إيران، واصفة إياها بـ"فترة مظلمة في تاريخ الخارجية الأمريكية"،وسنحتفل بالرهائن وعائلاتهم، مطالبة إيران بالإفراج عن السجناء الأمريكيين المحتجزين لديها".

وحول التظاهرات في لبنان، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إننا لم نؤخر وصول أي معدات عسكرية للجيش اللبناني، وسنكون ملتزمين بدعم الجيش اللبناني وهذه سياستنا، مشيرة إلى أن وزير الخارجية مايك بومبيو تحدث عن أهمية محاربة الفساد في لبنان وأهميه الشفافية.

وأضافت "نحن نقف مع الشعب اللبناني وندعمه لتأسيس دولة آمنة مستقرة ومزدهرة وهذا أهم ما نطمح إليه في الشرق الأوسط، مؤكدة أن الـ105 ملايين دولار مساعدات عسكرية ستصل للجيش اللبناني".

وعن مقتل زعيم "داعش" أبوبكر البغدادي، قالت أورتيجاس: "هزمنا داعش ودمرنا دولة الخلافة، لكننا نراقب بقايا التنظيم حتى لا يهدد أرضنا، مؤكدة أن معركة "داعش" مستمرة للأجيال القادمة.
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